Deze berichten werden afgelopen week het meest gelezen

ARNHEM - Welke berichten zijn deze week het meest gelezen op gld.nl en op de app van Omroep Gelderland? Zoals ieder weekend een overzicht.

Sneeuw, ijzel en een dodelijk ongeval

Het was bar en boos, afgelopen zaterdag. Niet alleen in Gelderland maar in heel Nederland was het glibberen en glijden. Op de weg zorgde dat voor grote problemen en honderden ongelukken.

In Gelderland kwam een automobilist in het ijskoude water van een sloot terecht, waar hij waarschijnlijk enige tijd heeft gelegen. Hij overleed later.

Jongetje gewond bij carbidschieten

Op oudjaarsdag gebeurde op de Norschotweg in Barneveld een ongeluk tijdens het carbidschieten. Een jongetje werd geraakt door een steekvlam. Hij raakte daarbij gewond in zijn gezicht.

Het slachtoffer werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van het letsel is niets bekend.

Het gaat sneeuwen!

Woensdag kondigde MeteoGroup in Wageningen aan dat het zou gaan sneeuwen in Gelderland. Het bericht werd massaal aangeklikt.

Volgens MeteoGroup blijft de sneeuw niet lang liggen. Er is namelijk sprake van een zogenoemde flitswinter. Dat is een uiterst korte, koude periode die kenmerkend is voor de Nederlandse winter.

Gelderland miljonair rijker

Op nieuwjaarsdag werd bekend dat onze provincie een miljonair rijker is. De hoofdprijs van de Oudejaarstrekking van de Staatsloterij viel in Gelderland. De winnaar kreeg 15 miljoen euro op zijn rekening bijgeschreven.

Wie het geld heeft gewonnen, blijft geheim. De Staatsloterij maakt de identiteit van winnaars nooit bekend.

Lopen er wolven rond bij Arnhem?

Tot slot een opmerkelijke waarneming bij Arnhem-Noord: Frits de Vries uit Arnhem is er van overtuigd dat hij op nieuwjaarsdag langs de snelweg twee wolven heeft gezien.

'Ze waren te fors voor herdershonden of husky's', benadrukte De Vries. De Arnhemmer heeft overigens geen foto's kunnen maken omdat hij achter het stuur zat.

