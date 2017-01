Automobilist overlijdt na vermoedelijke glijpartij op A15

IJZENDOORN - De automobilist die zaterdagochtend zwaargewond raakte bij een eenzijdig ongeval op de A15, is in het ziekenhuis overleden. Dat meldt de politie.

De bestuurder raakte ter hoogte van IJzendoorn van de weg, waarna de auto op de kop in een sloot belandde. Een machinist van een passerende trein zag de wagen rond 11.00 uur liggen en waarschuwde de hulpdiensten.

In het ziekenhuis overleden

Hoe lang de automobilist in het water heeft gelegen, is niet bekend. De man werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, waar hij kort daarna overleed.

Volgens de politie is het ongeval vermoedelijk te wijten aan de gladheid. De Verkeersongevallendienst doet onderzoek.

