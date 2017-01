Zo geniet Gelderland van de sneeuw

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Een sneeuwpop bouwen, sleetje rijden of een ouderwets sneeuwballengevecht: het kan eindelijk weer in Gelderland! Uit alle hoeken van de provincie krijgen we dan ook mooie foto's binnen. Zie hieronder een selectie.

Klaar! (Foto: Richard Willemsen): Voor het eerst in de sneeuw (Foto: Suzanne van Raaij-Meulenbrug): Pappa krijgt hulp (Foto: Manon Haegens Beijer): Racen! (Foto: Sandy Klaassen): Hongerig roodborstje (Foto: Marian Seegers): Dat wordt vegen en krabben (Foto: Marian Seegers): Een sneeuwman, compleet met handschoenen en pet (Foto: Monique van den Berg): Deze is ook goed gelukt (Foto: Rowena van der Sluis-Prudon): Goed vasthouden! (Foto: Evelien van Dijk-Van Loo): Ook deze kinderen genieten met volle teugen (Foto: Sharon Roy Loeven): Een mus danst om een vetbol (Foto: Anne Ponsen): Een eigen glijbaan in de voortuin! (Foto: Karin van der Veer-Nieuwenhuis):