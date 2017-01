BLOG NEC in Marbella dag 5: Griepvirus en zinloze oefenpot

MARBELLA - NEC verblijft in Marbella op trainingskamp. In dit blog alle belevenissen van de Nijmeegse club aan de Costa del Sol.

DONDERDAGMIDDAG: ZINLOOS OEFENDUEL EN PENALTY'S MISSEN

De spelers stappen in de busjes op weg naar de wedstrijd tegen PEC Zwolle. De ziekenboeg is iets minder vol, want Michael Heinloth toont karakter ondanks het griepvirus: "Trainer, ik ben er gewoon bij." Voor aanvang van het duel komt Ron Jans op Hyballa af. foto: Broer van den Boom

De trainer van PEC heeft iets op Facebook gezien. Daar heeft Hyballa namelijk felicitaties geuit aan Jean Knipping, de bekende Nijmeegse zanger die te boek staat als de Oppernuilerd. Hij is ook heel kritisch op de Duitse trainer. Op zijn 55e verjaardag stond er audio van een imitatie van Frank de Boer op zijn Facebook, waarin de nep-De Boer zegt dat hij Hyballa wil vervangen. Als die dat hoort, lacht hij zich rot en gaat hij reageren. Jans zegt dat uniek te vinden en dat is het ook wel.

De wedstrijd begint en de Club van 19 arriveert precies bij de aftrap. De NEC-vlag wordt snel opgehangen en ze kunnen los.

Het uitgangspunt is mislukt, want het uittesten van Jordan Larsson en Ali Messaoud is niet aan de orde. In die zin is deze test dus zinloos. En NEC komt ook nog op achterstand door Saymak. Dan is het rust en gaat Ger Leenders, de preses van de Club van 19, even een krantje lezen.

Na rust is NEC meteen los en na een overtreding op Jay-Roy Grot en Gregor Breinburg benut de strafschop. Tegen de verhouding in maakt Menig 2-1 voor PEC. De Nijmegenaren spelen wel vol passie en Ferdi Kadioglu houdt het langer vol dan verwacht. Het supertalent gooit er ook nog even een panna uit. foto: Broer van den Boom

Het blijft echter 2-1 en daar baalt supporter Michiel, beter bekend als Lange, enorm van. Door geniale voorspellingen kreeg hij de bijnaam Het Orakel van Ojen (een voorstadje van Marbella). Hij scoorde in 2015 acht uit negen bij voorspellingen en zette nu in op 2-2, maar die kwam er geheel tegen de verhouding niet.

Dan is het tijd voor een Club van 19 ritueel. Strafschoppen schieten op Maarten Paes, de vierde doelman van NEC. En hij pakt ze bijna allemaal. Ook Rob Hijmans, de befaamde bolknakexpert, schiet mis. foto: Broer van den Boom

Maar Jan Maters weet er wel raad mee. Als enige passeert hij Paes en wint hij deze editie.

Rob Hijmans heeft direct een reactie. "Receptie van negen tot elf in de bar." Na de wedstrijd wachten de spelers in de lobby.

De Club van 19 meldt zich namelijk voor de traditionele barbecue met de spelers. En daar is naar verluidt bijzonder gezellig geweest.

DONDERDAGOCHTEND: GRIEPVIRUS BREIDT ZICH UIT

Eerst nog even terug naar de vrijdagavond. De Club van 19, de sponsoren die de trainingskampen van NEC traditiegetrouw financieren, houdt de zogenaamde bonte avond. In een gezellig restaurant in Puerto Banus meldt zich dan ook de staf van de Nijmeegse club. De spelers niet, want die moeten bijtijds naar bed vanwege de oefenwedstrijd van zaterdag tegen PEC Zwolle. En bij de Club van 19 is het altijd gezellig toeven, dat ervaren ook Hyballa en zijn mannen. Maar heel laat maken ze het ook niet in verband met de volgende dag. Van de Club van 19 zorgt Rob Hijmans altijd voor sfeer. Hij is de man met de meest aanstekelijke lach en de meest aanstekelijke sigaar van het Land van Maas en Waal.

Deze ochtend is het behoorlijk bewolkt in Marbella, maar de temperatuur is prima. Hoewel? Voor sommige spelers is de temperatuur veel te hoog. Julian von Haacke ligt met 39 graden koorts op bed. Jordan Larsson had dat vrijdag al. Het gaat nu een klein beetje beter met de Zweedse aanwinst.

Ook Stefan Mauk, Michael Heinloth, Raegy Ofsou en Fabian Gmeiner hebben wat last. Ofosu doet ook niet mee, meldt Hyballa. Robin Buwalda, die de eerste dagen van de trip hondsberoerd was, voelt zich weer veel beter. Hij sprak toen hij ziek was een schier onmogelijke doelstelling uit, namelijk speelminuten tegen PEC. "Maar ik zit bij de selectie en kan wat minuten pakken", lacht de Hagenees. En Ferdi Kadioglu, die ook verhoging had, gaat ook spelen tegen PEC. Daar is het talent blij mee en zijn ploeggenoot Wojciech Golla zo te zien ook...

Er wordt maar kort getraind en eigenlijk vooral heel veel gepraat. De tactiek en spelhervattingen voor PEC worden doorgenomen. Hyballa mag dan wel een hele grappige en hyperactieve man zijn, maar hij is bovenal een voetbaldier. En alles wordt tot in de puntjes voorbereid, ook voor een oefenduel. foto: Broer van den Boom

Materiaalman Dave Kelders heeft het ook wat minder druk, want er worden niet veel ballen over de omheining geschoten. En er verdwijnt er dus ook geen in een riviertje. foto: Broer van den Boom

Dave is vrijdagavond nog onderdeel geweest van een bespreking van Hyballa. De trainer laat af en toe interviews zien, waar spelers dan iets uit moeten halen. Nu vertoont hij opeens het interview dat Dave gaf aan Omroep Gelderland.

Na een uur trainen is het einde oefening. De focus gaat op de wedstrijd van vanmiddag en op de zieken.

De weg terug vanaf het trainingscomplex wordt even versperd. Een groep paardrijders zorgt ervoor dat de terugreis even wat vertraging oploopt. Maar het is wel een fraai plaatje.

De focus gaat op de wedstrijd van vanmiddag en op de zieken. Julian von Haacke is zo ziek, dat hij niet eens bij de vroege lunch (11.30 uur) kan zijn. Jos Smit, al sinds 1993 verbonden aan de club, loopt met een bord soep de trap op om de onfortuinlijke Duitser wat roomservice te geven. De Club van 19 komt straks ook naar de wedstrijd en het is ook een traditie dat er daarna strafschoppen worden genomen.

Teammanager Ferdinand Vrijbergen heeft alle handtekeningen van de spelers al verzameld voor de winnaar van de penaltybokaal. De favorieten zijn natuurlijk Rob Hijmans en de neven Weijers, Johan en André. Johan won in 2015 en André een jaartje eerder. "We gaan de familie-eer hooghouden." Ondertussen de berichten uit Nederland door over de weersomstandigheden. Assistent Remco ten Hoopen is blij dat hij in Marbella zit en niet alleen vanwege de perfecte velden. "We zijn gezegend dat we nu hier zijn en niet in Nederland, want daar valt nu echt niet te werken."