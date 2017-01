Schepen varen zondag mogelijk weer over Maas-Waalkanaal

De beschadigde stuw wordt geïnspecteerd. Foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - Schepen kunnen zondag mogelijk weer over het Maas-Waalkanaal bij Nijmegen varen, als het waterpeil weer hoog genoeg is voor de scheepvaart. Dat meldt Rijkswaterstaat. Scheepvaart was gestremd na de aanvaring met de stuw in de Maas bij Grave vorige week.

Door de botsing is het waterpeil op bepaalde plekken in de Maas gezakt, en dat heeft effect, niet alleen op de scheepvaart maar ook voor mensen die op een woonboot leven. Zij moesten hun woning verlaten en kunnen pas weer terug als het peil genoeg gestegen is. Het peil stijgt met ongeveer een centimeter per uur. De regionale autoriteiten hakken vandaag aan het begin van de middag de knoop door. Er komt een crisisteam van Rijkswaterstaat bijeen om te bepalen of het Maas-Waalkanaal weer geopend kan worden voor de scheepvaart. Zie ook: Alles over de aanvaring met de stuw