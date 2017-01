Busje met vijf inzittenden over de kop op A50 bij Heelsum

Foto: Erik Boer

HEELSUM - Op de A50 bij Heelsum is zaterdagochtend een busje over de kop geslagen. Volgens de Oosterbeekse wijkagent Erik Boer is het ongeval te wijten aan de gladheid. 'Er is volop ijzel', twitterde hij.

Het eenzijdige ongeval gebeurde in de richting van Arnhem. Het busje met vijf inzittenden raakte van de weg en sloeg vervolgens over de kop. Voor zover bekend is een van de inzittenden naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van het letsel is niets bekend. De hulpdiensten rukten na het ongeval massaal uit. Politie, brandweer en twee ambulances kwamen ter plaatse. Zie ook: LIVEBLOG: IJzel trekt over Gelderland; veel ongelukken op de weg, A15 deels dicht