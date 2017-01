Brand verwoest woonwagen in Warnsveld

Foto: politie Zutphen Foto: politie Zutphen

WARNSVELD - In Warnsveld is in de nacht van vrijdag op zaterdag een woonwagen uitgebrand. Dat meldt de politie Zutphen op haar Facebookpagina.

De brand aan het Vijverpad brak rond 3.00 uur uit. Toen de hulpdiensten arriveerden, sloegen de vlammen al uit het dak van de woonwagen. De brandweer heeft het vuur geblust. Ze kon voorkomen dat de brand oversloeg naar naastgelegen panden. Volgens de politie was er niemand in de woonwagen aanwezig. Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan.