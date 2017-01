NEC'ers Larsson en Kadioglu al wat beter na griepvirus

Jordan Larsson voelt zich al wat beter

MARBELLA - Het griepvirus bij NEC is nog niet voorbij. Maar Ferdi Kadioglu, die vrijdag nog verhoging had, kan een spelen in de oefenwedstrijd tegen PEC Zwolle.

Dat zal dan maximaal een helft zijn. Jordan Larsson is er zeker niet bij. Hij had vrijdag 39 graden koorts, maar de Zweedse aanvaller voelt zich iets beter. Nu is Julian von Haacke er het slechste aan toe met flinke koorts. Ook Stefan Mauk, Fabian Gmeiner en Michael Heinloth zijn niet helemaal fit, maar het is nog onduidelijk of zij vanmiddag in actie gaan komen. De wedstrijd tegen PEC begint om 14.30 uur uur. NEC trainde daarom deze ochtend maar kort.