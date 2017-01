Meerdere huishoudens zonder gas in Edese wijk Maandereng

EDE - Zaten een dag eerder huishoudens in de kou in de wijk Kernhem en Veldhuizen, nu zitten meerdere straten zonder gas in de wijk Maandereng in Ede.

Volgens Liander gaat het om de Jan Vermeerstraat, Jordaensstraat, Nicolaas Maesstraat, Paul Gabrielstraat en de Terborchstraat. De storing begon rond 7.30 uur. Er zijn monteurs onderweg. Hoelang de storing nog gaat duren, is niet bekend. Zie ook: Storing Ede verholpen: woningen worden langzaam weer warm