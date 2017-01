1500 huishoudens mogelijk zonder gas in Ede, storing kan dagen duren

Foto: Dick van Blokland

EDE - Het gaat om dertien straten die zonder gas zitten in de wijk Maandereng in Ede. Zaten een dag eerder huishoudens in de kou in de wijk Kernhem en Veldhuizen, nu hebben ongeveer 1500 huishoudens geen gas in het zuidelijke deel van die plaats.

Er zit water in de gasleiding. Volgens een woordvoerder van Liander moeten de leidingen in het gebied schoongemaakt worden. Een langdurige storing, noemt brandweerwoordvoerder Rinse Westerduin het. Hij heeft het erover dat het meerdere dagen zou kunnen duren. Leidingen blokken De storing begon rond 7.30 uur. Monteurs en brandweerlieden zijn nu druk bezig die te verhelpen door leidingen te 'blokken', zodat het probleem zich niet verspreidt. Ook winkels in winkelcentrum De Stadspoort zijn door de storing getroffen. Het gaat om de Jan Vermeerstraat, Jordaensstraat, Leo Gestelstraat, Meinersstraat, Mondriaanstraat, Nicolaas Maesstraat, Paul Gabrielstraat, Rembrandtlaan, Rubensstraat, Stadspoort, Suze Robertsonstraat, Terborchstraat en de Van Ostadestraat. Water in de leiding: geen goed teken Hoelang het precies gaat duren, is dus niet bekend. In eerdere gevallen, door water in de leiding in Oldebroek en in Apeldoorn, zaten bewoners dagenlang zonder gas. Zie ook: Storing Ede verholpen: woningen worden langzaam weer warm

