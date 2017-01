LIVEBLOG: IJzel trekt over Gelderland; tientallen ongelukken op de weg

ARNHEM - Het ijzelt deze morgen in Gelderland, en dat maakt de wegen spekglad. Er zijn al tientallen ongelukken gebeurd in de provincie. Vanwege de gladheid wordt dan ook gewaarschuwd niet de weg op te gaan wanneer dat niet hoeft.

12:12 Ook hier ging het nog mis deze ochtend: de A28 't Harde - Nunspeet, waar een automobilist van de weg raakte en over de kop vloog. De brandweer ging in groten getale richting de A15 bij IJzendoorn. Wat daar precies gebeurd is, dat is nog onduidelijk.

Verder is een ongeval gebeurd op de A18 tussen Wehl en Didam.

12:08 Op bruggen, zoals deze bij Arnhem over de IJssel, is het vaak erg glad. Er staat een korte file tussen Arnhem en Oberhausen als gevolg van de botsing.

11:58 Het lijkt er op dat in Gelderland de gladheid en gevaarlijke wegsituatie nog wel even aanhouden. In het westen van het land is code oranje teruggezet naar code geel, maar in het oosten en zuiden van het land geldt de code nog gewoon.

Tot middernacht kan het nog écht link zijn op de weg, daarna gaat ook onze provincie over op code geel. Nog steeds een waarschuwing vanwege gladheid, maar niet zo fors als eerst.

11:54 Het nieuwjaarsklootschiettoernooi in Exel (Lochem) dit jaar gaat niet door, vanwege de weersomstandigheden. De baan zit voor 70 procent onder de sneeuw en ijs, meldt de organisatie.

11:50 Grapjassen zijn het, bij de politie in Velp:

11:37 Dat was een flinke klap die de auto maakte, toen het in botsing kwam met een boom bij een aanrijding in Otterlo.

11:31 Ongeval in Otterlo is een aanrijding van een auto die een stier vervoerde. De bestuurder zit bekneld.

11:18 Snelheid moet omlaag op de A1 bij Hoevelaken, zegt de VID. 't Is er erg mistig én glad.

11:06 Na een geschaarde truck met oplegger op de A2 zit de weg bij knooppunt Deil dicht. De wegafsluiting als gevolg hiervan, gaat nog even duren.

11:01 Op de Harderwijkerweg in Otterlo is een ongeval gebeurd, waarschijnlijk met letsel. Er gaat een traumahelikopter heen.

10:56 In de morgen zagen de wegen er zo uit, in de Achterhoek:

10:50 Lopen is met de gladheid te riskant, vindt de organisatie van de Nieuwjaarsloop in Nunspeet.

10:37 Op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn is bij Lochem een rijbaan afgesloten. Een vrachtwagen met oplegger schaarde daar. Verkeer wordt via de af en toerit geleid.

10:25 Een vrachtwagen belandde in de vangrails

. Ook Rijkswaterstaat zegt nu: 'Ga de weg niet op'.

10:21 Twee keer ging de A15 rond Echteld en knooppunt Deil (deels) dicht, na een ongeval met een geschaarde vrachtwagen. De weg is nu weer open.

10:20 De woordvoerder van de gladheidsbestrijding van de provincie Gelderland verwacht dat we in de middag al een heel eind zijn richting het einde van de gladheid. 'De neerslag is het land uit', zegt hij op Radio Gelderland.

10:18 Op de A50 tussen Renkum en knooppunt Grijsoord ging dit busje over de kop:

10:13 De geschaarde visbus op de A12 staat weer recht.

10:02 Verslaggevers en cameramensen trekken er toch maar op uit. Cameraman Jordi Deckert zit hier achterop een strooiwagen.

09:54

09:50 En een nieuw ongeval, nu tussen Loenen en Hoenderloo op de A50.

09:41 'De A12 is net een glijbaan', zegt cameraman Wim Hageman. De politie maant mensen langzaam te rijden.

09:36 Wie vanuit Ede richting Utrecht rijdt, moet net voorbij knooppunt Maanderbroek rekening houden met een eerder ongeval.

09:25 De strooiwagens in actie:

09:17 Dit is volgens de VID een beetje de verwachting voor vandaag:

09:12 De VerkeersInformatieDienst meldt dat er in Nederland ongeveer elke minuut een ongevalsmelding komt.

09:11 Op de A12 vanaf Ede naar Veenendaal-West is alleen de middelste rijstrook open na een ongeval. Ook de A15 is (weer) dicht, na opnieuw een ongeval met een vrachtwagen, nu tussen Ochten en Echteld. Bij knooppunt Valburg is een omleiding ingesteld.

09:03 De A15 was even dicht tussen Geldermalsen en knooppunt Deil. Een vrachtwagencombinatie schaarde daar. Inmiddels is de weg weer open.

09:00 Verslaggever Niels Kater rijdt met strooiers rond in de omgeving van Voorthuizen en Stroe. De strooiwagens rijden vanwege de ijzel continu om de wegen zo goed als ijsvrij te houden.

08: 54 Een busje schaarde op de A12, in de buurt van Arnhem. Het gaat om een marktkoopman met een aanhanger vol vis.

08:45 Volgens Britta van Gendt van MeteoGroup kan de ijzel nog zeker uren aanhouden. Het kan de hele dag glad zijn, met vanmiddag temperaturen iets boven nul.

08:34 Hulpdiensten rukten even na 08.00 uur uit voor een ongeval op de A12 tussen Oosterbeek en Wageningen. Daar is ook een traumaheli voor opgeroepen. En bij Epe en Heerde-Zuid op de A50 gebeurde eveneens een aanrijding.

08:15 De A15 is dicht tussen Geldermalsen en knooppunt Deil. Een vrachtwagencombinatie schaarde daar. Er is een omleiding ingesteld. Verkeer richting Gorinchem/Rotterdam kan het beste Utrecht (A50, A12) volgen.

08:10

Ook tussen Ochten en Echteld en tussen Echteld en Tiel ging het mis, op de A1 is het raak tussen Stroe - Kootwijk en Hoevelaken - Barneveld.

Op de A12 gebeurden ongevallen rond knooppunt Grijsoord. Enkele wagens botsten daar in de richting van Arnhem op elkaar, even voor 07.00 uur. Binnen een uur was het daar weer raak, nu in de richting Utrecht.

Strooiwagens, zoals hier in Aalten, rijden af en aan en moeten blijven strooien om de ijzel tegen te gaan. Foto: Jordi Deckert

Het KNMI gaf voor de nacht van vrijdag op zaterdag code oranje af voor het hele land. Er is grote kans op gladheid door sneeuw en/of ijzel die vanuit het westen over het land trekt.

In heel Nederland zijn nu al zo'n 200 ongelukken gebeurd. Vooral in het Westen gaat het mis; het trekt nu dus ook over Gelderland.

Luister naar een interview met zoutstrooiers, die nu continue op de weg zitten:

