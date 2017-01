IJzel trekt over Gelderland; veel ongelukken op de weg en A15 dicht

ARNHEM - Even voor 8.00 uur deze zaterdagmorgen zijn al meerdere ongelukken gebeurd in de provincie door ijzel. Het kan spekglad worden op de weg; er wordt dan ook gewaarschuwd niet de weg op te gaan wanneer dat niet hoeft.

De A15 is dicht tussen Geldermalsen en knooppunt Deil. Een vrachtwagencombinatie schaarde daar. Er is een omleiding ingesteld. Verkeer richting Gorinchem/Rotterdam kan het beste Utrecht (A50, A12) volgen.

Volgens Britta van Gendt van MeteoGroup kan de ijzel nog zeker uren aanhouden. Het kan de hele dag glad zijn, met vanmiddag temperaturen iets boven nul.

Ook tussen Ochten en Echteld en tussen Echteld en Tiel ging het mis, op de A1 is het raak tussen Stroe - Kootwijk en Hoevelaken - Barneveld.

Op de A12 gebeurden ongevallen rond knooppunt Grijsoord. Enkele wagens botsten daar in de richting van Arnhem op elkaar, even voor 07.00 uur. Binnen een uur was het daar weer raak, nu in de richting Utrecht.

Hulpdiensten rukken uit voor een ongeval op de A12 tussen Oosterbeek en Wageningen. Daar is ook een traumaheli voor opgeroepen. En bij Epe en Heerde-Zuid op de A50 gebeurde eveneens een aanrijding.

Strooiwagens, zoals hier in Aalten, rijden af en aan en moeten blijven strooien om de ijzel tegen te gaan. Foto: Jordi Deckert

Het KNMI gaf voor de nacht van vrijdag op zaterdag code oranje af voor het hele land. Er is grote kans op gladheid door sneeuw en/of ijzel die vanuit het westen over het land trekt.

In heel Nederland zijn nu al zo'n 200 ongelukken gebeurd. Vooral in het Westen gaat het mis; het trekt nu dus ook over Gelderland.

Luister naar een interview met zoutstrooiers, die nu continue op de weg zitten:

