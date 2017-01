BLOG - Sander in Spanje: Trainingskamp als bedevaart

ORIHUELA - Onze sportverslaggever Sander Maassen van den Brink is in Spanje en volgt Vitesse op de voet tijdens het trainingskamp. Vandaag de belevenissen van dag 5.

Het einde van het trainingskamp is nabij. De Vitesse-spelers hebben er net een oefenwedstrijd tegen Cambuur Leeuwarden opzitten: 0-0. Het spel was niet heel best, Cambuur kwam beter uit de verf. 'Maar we hebben een zware trainingsweek gehad, dat heeft misschien wel wat effect', zo liet Yeini na afloop weten.

Bekijk hier de laatste Sander in Spanje-vlog:

Het fenomeen trainingskamp. Het is net een bedevaart. We gaan naar Spanje, gaan trainen, oefenen en weer vertrouwen putten, misschien ook wel tegen beter weten in. Clubs zweren bij de helende werking van het trainingskamp. Gaat het niet goed? Dan kan een week samen zijn op een trainingskamp ervoor zorgen dat de teams weer gesterkt de competitie ingaan. Net zoals de moslims naar Mekka gaan en de katholieken naar Lourdes, het draait allemaal om het geloof.

Maar op trainingskamp gaan is misschien wel niet zo helend, want één probleem: alle clubs doen het. In Spanje struikel je werkelijk waar over de profclubs, want alles komt naar Spanje. Zo ook de tegenstander van Vitesse op 15 januari: FC Twente. Die zitten nog geen 15 minuten van de Arnhemmers en kwamen natuurlijk even het oefenwedstrijdje tussen Vitesse en Cambuur bekijken.



Foto: FC Twente-coach René Hake

'De diehards/het legioen'

Toch is zo'n trainingskamp ook wel iets moois voor de supporters die hun ploeg graag achterna reizen. Ik sprak gister in mijn blog al over het legioen: bestaande uit Willem en Sjors, zij komen elk jaar de club achterna op het trainingskamp. Vandaag breidde dat legioen zich uit: Rebekka en Simon Postma. Twee Friezen die speciaal voor hun clubs naar Spanje zijn gekomen.

Clubs ja, het gaat om Vitesse en Cambuur, die troffen elkaar. 'Daarom mogen we die wedstrijd natuurlijk ook niet missen en zijn we voor één dag naar Spanje gekomen', vertelt Rebekka. Echte diehards dus. Simon en Rebekka hadden allebei ingezet op een overwinning voor Vitesse. 'Het zijn allebei hele mooie clubs, maar het is toch iets meer Vitesse. Maar helaas voor hen werd er niet gescoord, hoewel ze dat natuurlijk wel was gegund na deze reis voor één dag.

'Onzin allemaal'

Nu heeft Vitesse er dus een hele trainingsweek opzitten waarin heel fanatiek is getraind en waar de supporters zelfs op af komen. 'Maar eigenlijk is het allemaal onzin', zeggen Willem en Sjors. 'Als je in de eerstvolgende wedstrijd een draai om de oren krijgt is alles weg, dan had je net zo goed in Nederland kunnen blijven.'

Maar dat willen de twee fanatieke fans stiekem ook weer niet. 'Laat ze maar lekker gaan, want waar moeten wij anders naartoe? Papendal kennen we wel.'