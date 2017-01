Yeini: slechte oefenwedstrijd zal wel goed voor het seizoen zijn

ORIHUELA - Vitesse speelde vrijdagavond een oefenwedstrijd als afsluiting van het trainingskamp. Het werd 0-0 tegen Cambuur, tot teleurstelling van Sheran Yeini.

'Het is geen goed resultaat, we speelden ook niet goed. Zij waren beter dan wij waren.' Maar we kwamen terug van een kleine vakantie en hebben nu hard getraind. Misschien had dat wat effect.'

'Maar dat heeft Cambuur natuurlijk ook, daarvoor moeten we ze complimenteren. Ze waren gewoon beter', aldus de Israëliër.

Slechte oefenpot, goed seizoen

Toch denkt Yeini dat zo'n slechte pot een goed resultaat kan hebben. 'Drie jaar geleden verloren we met 5-o van Anderlecht en hadden we een fantastisch jaar. Vorig seizoen wonnen we met 2-1 van Anderlecht en haalden we de play-offs niet. Nu spelen we een slechte wedstrijd, dat zal dan weer een goed effect kunnen hebben.'