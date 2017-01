Ongeluk op A30, weg afgesloten

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Tussen Ede Noord en Lunteren is een ongeluk gebeurd. De weg is afgesloten in verband met een geschaarde aanhanger , dat meldt de VID. Het verkeer wordt omgeleid.Verkeer richting Amersfoort wordt geadviseerd Utrecht / Hilversum aan te houden ( A12, A27 en A28). De weg is naar verwachting om 23.30 uur vrij.