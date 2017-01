Statenlid PVV op lijst Tweede Kamer

ARNHEM - De kans is groot dat het Gelderse PVV-Statenlid Alexander Kops in de Tweede Kamer komt. De 32-jarige Nijmegenaar staat op de negentiende plaats van de kandidatenlijst van de PVV.

Elmar Vlottes, fractievolger van de PVV in Gelderland, staat op plaats 30. Ook voor hem zit een zetel erin. De PVV kan volgens de recentste Peilingwijzer op 31 tot 37 zetels rekenen. De partij heeft nu nog twaalf zetels in de Tweede Kamer.

Marjolein Faber uit Hoevelaken, de voorzitter van de PVV in de Eerste Kamer en in de Gelderse Staten, staat niet op de lijst.

PVV-leider Geert Wilders maakte de top 50 vrijdagavond bekend:

Na Wilders volgen twee vrouwen: Fleur Agema, die al in de Kamer zit, en Europarlementariër Vicky Maeijer.

Een opmerkelijke naam op de lijst is die van Gidi Markuszower (4), die momenteel in de Eerste Kamer zit. Hij stond in 2010 al eens op de kandidatenlijst van de PVV, maar trok zich toen terug.

De AIVD had Wilders gewaarschuwd dat Markuszower een risico vormde voor de integriteit van Nederland, meldde NRC Handelsblad toentertijd. Markuszower had volgens de krant contacten met buitenlandse inlichtingendiensten. Hij ontkende de beschuldigingen, maar trok zich wel terug.

Martin Bosma, die bij de vorige verkiezingen op plek 3 stond, komt terug op de zesde plaats.