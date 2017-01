3000 varkens omgekomen bij brand in Nijmegen

Foto: Luuk Merkus / Persbureau Heitink Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - Bij een zeer grote brand in Nijmegen zijn vrijdagavond zo'n 3000 varkens omgekomen. De brand woedde in een stal aan de Palkerdijk, vlak bij bedrijventerrein Bijsterhuizen. De stal is verwoest.

De brand brak rond 20.15 uur uit. Er waren op dat moment geen mensen binnen, zegt een woordvoerster van de brandweer. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar de andere stal, waar ook zo'n 3000 varkens stonden. De rookwolken waren van grote afstand te zien. Verkeer op de naastgelegen A73 had er last van. Uit metingen die zijn verricht, blijkt dat er geen grote concentraties giftige stoffen zijn vrijgekomen. Ook in Beuningen hadden mensen last van de rook: De brandweer is waarschijnlijk nog tot in de nacht aan het nablussen. De brandweer riep mensen op de hulpdiensten de ruimte te geven. De toegangsweg is smal.