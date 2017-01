AALTEN - Een tuinhuisje aan de Haartseweg in Aalten is vrijdagavond door brand verwoest.

De bewoners probeerden eerst zelf het vuur te blussen. De brandweer nam het over en kon al snel het sein 'brand meester' geven.

De vrouwelijke bewoner raakte onwel. Ze is door ambulancepersoneel nagekeken.

Omdat er weinig water in de buurt is, was de brandweer met twee wagens uitgerukt.