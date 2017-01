Deel A12 afgesloten door autobrand

Foto: weginspecteur Harold

ARNHEM - Een deel van de A12 in de richting van knooppunt Grijsoord is vrijdagavond afgesloten door een autobrand. De hulpdiensten zijn al ter plaatse om het voertuig te blussen, daarbij ontstaat de nodige rookontwikkeling en daarom is de weg afgesloten.

Rijkswaterstaat is aanwezig en meld dat de A12 rechts is afgesloten. Naar verwachting zal de weg snel weer open gaan als het voertuig is geblust.