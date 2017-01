Vitesse gelijk tegen Cambuur in Spanje

ORIHUELA - Vitesse heeft vrijdagavond de oefenwedstrijd tegen Cambuur Leeuwarden met 0-0 gelijkgespeeld. Dit na een zware trainingsweek in het Spaanse Orihuela.

Vitesse drong in de eerste helft het meeste aan en kwam ook meteen tot enkele kleine kansjes. Ricky van Wolfswinkel kreeg een voorzet van Navarone Foor, maar die kopbal vloog voorlangs. Even later kreeg ook Lewis Baker een kopkans, maar die bal belandde in de handen van Cambuur-keeper Zeinstra.

Onder toeziend oog van een mannetje of veertig aan toeschouwers, waaronder FC Twente-trainer René Hake (eerste tegenstander in competitie, red.), kreeg Cambuur Leeuwarden misschien wel de grootste kans van de eerste helft. Peersman mocht vrij binnenkoppen uit een vrije trap, maar Ricky van Wolfswinkel kopte de bal van de doellijn.

Na rust kreeg Cambuur weer de beste kansen. Van de Streek mocht vrij doorlopen op Room, maar schoot zwak binnen. Daarna kon ook Conraad voor Cambuur scoren. Dat had gemoeten toen hij Eloy Room door zijn benen speelde. Voor een bijna leeg goal kon de aanvaller vervolgens niet binnen schieten, omdat Kashia de bal van de lijn haalde.

Strafschop

Vitesse had wel een strafschop kunnen krijgen toen Milot Rashica onderuit werd gehaald in de zestien meter. Alleen de scheidsrechter van dienst besloot hem net buiten het strafschopgebied te leggen. Lewis Baker toonde alleen vandaag niet wat hij dit seizoen zo vaak deed: scoren uit vrije trappen.

Daardoor konden Vitesse en Cambuur met dezelfde stand weer naar huis als waar ze mee begonnen waren. 0-0 was een terechte afspiegeling, vooral omdat Cambuur Leeuwarden behoorlijk meevoetbalde.