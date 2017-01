Tweede minderjarige jongen opgepakt na gewelddadige beroving in Nijmegen

NIJMEGEN - Na de gewelddadige beroving op de Graafsebrug in Nijmegen eind december, heeft de politie een tweede verdachte opgepakt. Het gaat om een 17-jarige jongen uit die stad.

Na de overval werd al een andere 17-jarige Nijmegenaar gearresteerd. De tweede verdachte werd woensdag gearresteerd en is deze vrijdag voorgeleid bij de rechtbank.

Op donderdagavond 29 december werd een 15-jarige jongen slachtoffer van beroving. Twee jongens op een scooter namen onder meer zijn telefoon mee. Gewaarschuwde agenten kregen dit tweetal kort daarop in hun vizier.

Na een korte achtervolging verloren zij het tweetal uit het zicht, even later kon de eerste verdachte worden gepakt. Hij is inmiddels onder voorwaarden weer op vrije voeten.

