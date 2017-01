Wat is er dit weekend te doen in Gelderland?

ARNHEM - U wilt er dit weekend even uit, maar waar in de provincie is wat leuks te beleven? Omroep Gelderland helpt u een handje. Een greep uit het aanbod.

Feest van Licht in Orientalis

In Museumpark Orientalis in Heilig Landstichting is dit weekend nog het Feest van Licht. Met in het binnenmuseum een kleurrijke kersttentoonstelling en een miniatuurkermis. Er zijn diverse optredens, van onder anderen goochelaars, muzikanten en vertellers.

Zie ook: website Feest van Licht

Winterspelen in Arnhem en Otterlo

In Museum Arnhem en het Kröller-Müller Museum in Otterlo kunt u uw hersenen kraken tijdens De Winterspelen. Iets voor het hele gezin, zegt de organisatie. 'Gebruik al je fantasie in de gangen, laat je hersenen kraken door de filosofische vragen en laat je verrassen door de beweging die in schilderijen zit.'

Zie ook: website Museum Arnhem

Notenkraker on Ice in Orpheus

Een bijzondere voorstelling in theater Orpheus in Apeldoorn dit weekend. De Notenkraker on Ice, op een echte ijsvloer. Een wereldberoemd verhaal op de klanken van Tsjaikovski. Clara krijgt een notenkrakerpop cadeau op kerstavond. Zodra de klok 12 uur slaat, komt de pop ineens tot leven. De pop wordt een prins en samen met Clara beleeft hij unieke avonturen. Het verhaal in Orpheus wordt verteld door 24 kunstschaatskampioenen.

Zie ook: website Orpheus

Winters Loevestein

Het laatste weekend van Winters Loevestein in Slot Loevestein in Poederoijen. Er is onder meer een winterbivak door de Napoleontische Associatie der Nederlanden. Verder zijn er oud-Hollandse spellen bij de schaatsbaan en tonen hout- en leerbewerkers hun kunnen in het kasteel.

Zie ook: website Slot Loevestein

Survivalrun in Beltrum

Beltrum geldt als de bakermat van de survivalrun. Zondag is al weer de 28ste editie. Eerst gaan de wedstrijdlopers van start voor een run van 22 kilometer, daarna zijn de recreanten aan de beurt. Zij kunnen ook voor kortere runs kiezen.

Zie ook: website survival Beltrum