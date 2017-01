(VIDEO) Grote hennepkwekerij opgerold in woning

ULFT - De politie heeft vrijdagmiddag in Didam een hennepkwekerij opgerold. Aan de Windstraat werd in een woning een werkende kwekerij aangetroffen.

'De hele woning staat vol met hennep', aldus agent Rob Berendsen. 'Drie slaapkamers zijn ingericht als hennepkwekerij en ook de zolder. Hij was in werking, de lampen brandden nog.'

De politie trof in de woning een forse hoeveelheid planten aan. 'We hebben een schatting gemaakt dat hier ongeveer 500 à 600 planten staan. Dat is een grote kwekerij. Zeker omdat het gaat om veel ruimtes. Het aantal planten is eigenlijk aan de lage kant omdat ze in grote potten stonden en een ruime omgeving hadden om te groeien.'



In de woning werd ook illegaal stroom afgetapt. 'Een medewerker van Liander zorgt ervoor dat de kwekerij veilig gesteld wordt. Dat er geen stroom meer op zit. Dan komt er een ruimploeg en die ruimt alles netjes op. Tenminste, netjes, de rommel die blijft liggen maar de essentiële spullen worden meegenomen.'

Over de verdachten kan de politie vanwege het onderzoek niets zeggen.