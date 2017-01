Brandweer redt vrouw en hond uit vijver

OOSTERBEEK - De brandweer heeft vrijdagmiddag een vrouw en een hond gered uit een vijver op Landgoed Mariëndaal, tussen Oosterbeek en Arnhem.

De baasjes van de hond waren het dier uit het oog verloren. Zo'n drie kwartier later bleek dat de hond door het ijs was gezakt. Een bewoonster van het landgoed had geprobeerd het dier te redden, maar was daarbij zelf ook door het ijs gezakt.

Brandweerlieden gingen met waadpakken het water in en haalden eerst de vrouw eruit. Daarna hielpen ze de hond op het droge.

De vrouw bleef ongedeerd. De baasjes gaan voor de zekerheid met hun hond naar de dierenarts.