BELTRUM - 'Het is nu of nooit voor de weidevogels'. Dat zegt weidevogelvereniging Achterhoek. Als er komend voorjaar geen drastische maatregelen genomen worden is het gedaan met de weidevogels in de Achterhoek.

Volgens de weidevogelvereniging is een groot probleem de grote hoeveelheid vossen. 'Afgelopen jaar schoten jagers 500 vossen in de Achterhoek, maar dat is niet genoeg.'zegt Jan van der Weyde. 'Nesten worden massaal leeggeroofd.' De vereniging wil daarom dat de provincie meer ontheffingen verleent om 's nachts met lichtbakken vossen te schieten. Ook moet het Beltrumseveld aangewezen worden als weidevogelgebied.

Niet alleen in de Achterhoek, maar in heel Gelderland en Nederland is het aantal weidevogels de afgelopen jaren fors afgenomen. De Grutto is de afgelopen 25 jaar in Gelderland met 84% afgenomen en de Patrijs met 92%.

De provincie Gelderland wil dat probleem aanpakken met een actieplan weidevogels dat vorig jaar door natuurorganisaties en vogelverenigingen aan de provincie werd aangeboden. Komende week praat de provincie voor het eerst over dit plan. De gedeputeerde heeft al toegezegd komend voorjaar al in actie te willen komen, maar de weidevogelvereniging Achterhoek is bang dat de maatregelen te laat en te weinig zullen zijn.

Oproep: word weidevogelboer!

De vogelvereniging komt daarom zelf in actie en doet een dringende oproep aan boeren in de Achterhoek om weidevogelboer te worden. Een weidevogelboer houdt in zijn werk rekening met het broeden van weidevogels. Dat betekent onder andere later maaien en vrijwilligers voor de landbouwmachines uit laten lopen om de laatste kuikens te verjagen.

Boerderij Ark in Nijkerk is een weidevogelboer. Ze maaien later op sommige stukken land voor de grutto, kievit en de patrijs. Maar ze doen veel meer. 'Afgelopen jaar hadden we een nat voorseizoen. De nesten lagen toen in het water. We zijn met hooi het land op gegaan om de nesten weer droog te leggen en de vogels weer te laten broeden.' vertelt Marieke van T Klooster. Ook in Nijkerk worden vossen geschoten, omdat nesten geroofd worden.

Je landbouwbeleid aanpassen aan vogels, kost een boer geld. De weidevogelvereniging Achterhoek wil boeren die meedoen, daarom helpen met het binnenhalen van extra fondsen. Er zijn in Nederland momenteel zo'n 90 weideboeren. Geen van hen zit in de Achterhoek

Broedmachine

Als er niet meer vossen gejaagd gaan worden is de weidevogelvereniging ook van plan om komend seizoen eieren uit kwetsbare gebieden weghalen om ze uit te broeden in broedmachines. Daarna moeten de vogels dan in veiliger gebieden weer uitgezet worden.

De vereniging is niet de enige die komend seizoen broedmachines in wil gaan zetten. Ook de Bond Friese Vogelwachten is van plan om zelf eieren uit te broeden. Ook daar worden de nesten van Kieviten leeggeroofd door vossen en kraaien.