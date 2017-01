BLOG NEC in Marbella DAG 4: griepvirus en Joegoslavië is herenigd

MARBELLA - NEC overwintert aan de zonovergoten Costa del Sol in Marbella. In dit blog alle belevenissen van de mannen van Peter Hyballa. Vandaag DAG 4

De ochtend begint niet helemaal volgens schema. Enkele spelers moeten zich laten behandelen en daarom vertrekken de busjes iets later naar het trainingsveld. Materiaalman Dave Kelders en talent Frank Sturing zijn op tijd. Niet iedereen kan mee naar de training. Er waart een griepvirus door de selectie. Het supertalent Ferdi Kadioglu heeft lichte verhoging en ook Fabian Gmeiner, de Oostenrijkse verdediger, is getroffen. Aanwinst Jordan Larsson is er helemaal slecht aan toe, hij heeft 39 graden koorts. Op Marbella Football Centre doet de bewaking opeens heel moeilijk. Ze weigeren aanvankelijk mensen binnen te laten die niet gaan trainen. Internazionale, de winnaar van de Champions League in 2010, komt er zo aan en die willen besloten trainen. En daarom is er zelfs Security aanwezig bij de training van NEC.

Ali Messaoud traint weer in de groep, maar nog niet de volledige twee uur. Maar hij is blij dat hij zichzelf weer beter kan belasten. "Het heeft geen zin om mijn knieblessure weer erger te maken. Ik wil er zo snel mogelijk staan."

En Robin Buwalda wordt ook zwaarder belast. Hij is juist hersteld nadat hij flink ziek werd in Marbella. Hij wordt alweer flink afgeknepen in een individuele training, maar de Haagse verdediger geeft geen krimp. Ondertussen meldt de Club van 19 zich met een delegatie op het complex. Dat zijn de sponsoren die deze trip mogelijk maken. Ger Leenders (rechts op de foto hieronder) is er ook weer bij. Hij is de initiator van de Club van 19. Hij zou eigenlijk stoppen, maar vindt het nog te leuk. "Ik ben inmiddels 72 en doe het nog graag. De Club van 19 is dit jaar overigens met 22 mannen. Er wilde ooit een vrouw mee, maar in ons reglement staat dat er alleen personen van het mannelijk geslacht mee mogen." Hij hangt een NEC-vlag op samen met Marcel Herfkens, bekend van Bakker Bart. "Ik ben eigenlijk niet helemaal fit. Het is me in de rug geschoten bij het oliebollen scheppen. Ik kon vanochtend bijna mijn bed niet uit."

Peter Hyballa gaat aan de andere kant nog even flink in de weer met zijn selectie. De Duitser heeft een onuitputtelijke energie. Hij schijnt iedere ochtend om zes uur al over het strand te rennen en is de hele dag superscherp op alle details.

De heren van de Club van 19 kleden zich ondertussen om. Ton van Gaalen, voorzitter van NEC maar nu vooral in functie namens zijn eigen reisbureau voor deze trips ROTO Reizen, is opvallend fit. foto: Broer van den Boom

De training van NEC is voorbij en Peter Hyballa steekt over naar het andere veld, waar de Club van 19 klaar staat voor een privé-training. Het wordt een ware cabaretshow. Hyballa pakt de heren nog harder aan dan zijn eigen selectie. De duels tussen Bart van Ingen en Bakker Bart zijn ongemeen fel tot enthousiasme van de Duitse trainer. foto: Broer van den Boom

En uiteraard krijgen ze uitleg over Pressing eerste lijn en moeten ze ook push-ups doen.

En als mensen naar zijn mening niet genoeg lopen, krijgen ze gewoon een duw. De zeventiger Frans Hendriks doet enthousiast mee en scoort bijna via een hakbal. En uiteindelijk schiet algemeen directeur van NEC Bart van Ingen de beslissende strafschop snoeihard in de kruising.

Hyballa zegt dat hij overweegt om Van Ingen op te stellen tegen Willem II volgende week. De Club van 19 is een geweldige ervaring rijker.

En uiteraard is er ook nog even tijd voor een groepsfoto.

Iedereen reist terug naar het hotel en materiaalman Dave Kelders gaat weer vol aan de slag met het wassen van de spullen. De Nijmegenaar geniet van dit trainingskamp, al is hij eigenlijk vrijwel constant aan het werk. Hyballa typeert Dave als "een fenomeen, een legende".

Na het eten blijkt dat de middagtraining eruit wordt gegooid. Voor de meeste spelers betekent dat ontspanning. Maar er is ook wel een beetje onrust vanwege het griepvirus. Er worden extra kamers geregeld, zodat de zieken alleen kunnen slapen. Want op een trainingskamp ligt normaliter iedereen met z'n tweeën op een kamer. Wojciech Golla geeft ondertussen een interview aan De Gelderlander.

Hij staat zaterdag met een groot verhaal in de krant. De Poolse verdediger is één van de populairste spelers van NEC. Het Nijmeegse publiek herkent zich in deze harde werker. Maar een paar spelers moeten wel in actie komen deze middag. Ze gaan met Peter Hyballa mee naar het trainingsveld voor onder meer een partij voetvolley. De trainer is scheidsrechter en commentator tegelijk. "Zlatan en Dumic, we gaan Joegoslavië weer herenigen, tegen Taiwo Awoniyi van Liverpool en Maarten Paes van PSV Eindhoven." De jonge doelman maakte afgelopen zomer bijna een transfer naar PSV. Maar als hij een bal mist, krijgt hij dat direct te horen van Hyballa. "Daarom heeft PSV jou dus niet genomen." En als Taiwo een bal buiten de lijnen schiet: "Taiwo Awoniyiyiyiyiyi". Dumic en Zlatan winnen de eerste set. "First set Yugoslavia. Wie verliest, honderd push-ups."

In de tweede set pakken de Joego's snel weer de leiding. Ze worden al Ivanisevic en Djokovic genoemd door de trainer. Is hij dan Hyballic? "Nee, ik ben een Spanjaard. Pedro Hyballo!" Maar Dumic is met zijn fanatisme ondertussen heel succesvol en set twee wordt ook gepakt. De push-ups zijn voor Taiwo en Paes.

