Mo Allach spreekt zich uit over transfers: geen miskopen

ORIHUELA - De eerste echte transferdag van deze winterse transferperiode zit erop. Technisch directeur Mohammed Allach heeft zijn eerste speler verkocht. Ota trekt terug naar Tokyo en als het aan de directeur ligt gaat ook Dauda nog weg deze winter. Twee spelers die eigenlijk nooit echt hebben gepresteerd in Arnhem.

Toch spreekt de technisch directeur niet van miskopen. 'Ik vind dat spelers altijd waarde hebben. Dauda en Ota zijn profs die positief zijn ingesteld, zij hebben ook waarde gehad voor de club. Maar er zijn inderdaad soms spelers die het niet waar kunnen maken, dat wij met zijn allen niet aan de verwachtingen kunnen voldoen. Samen, want het is een wisselwerking tussen club en speler.'

Allach zegt dat Vitesse risico's op transfergebied heeft ingecalculeerd. 'Met ons budget besteden we af en toe kleine transfersommen. Daarnaast kijken we altijd bewust naar de status van een speler bij de club waarvan we hem halen. Ota is bijvoorbeeld een cultheld in Tokyo, net zoals Sheran Yeini in Tel Aviv. Mag een transfer dan niet uitpakken zoals je wilt, dan kunnen we altijd nog voor de weg terug kiezen. Mocht dat zo gaan, dan kijken we natuurlijk ook altijd met de scouting waar het mis ging, zodat we het de volgende keer kunnen voorkomen.'

Meer geld in het laatje, dan eruit

Maar nog belangrijker vindt de technisch directeur het om te kijken naar het grotere plaatje. 'Het is inherent aan het transferbeleid dat niet alle transfers succesvol kunnen zijn. Maar de afgelopen drie jaar hebben we vier keer meer binnen gekregen aan transfersommen dan dat we hebben uitgegeven. Denk aan de transfers van Diks, Vejinovic en Pröpper. En daarnaast hebben we een hoop transfervrije spelers binnengehaald die als het goed is geld gaan opleveren. Denk aan Zhang, Rashica, Van der Werff en Nakamba. En mogelijk ook Büttner als die ook komt', zo vertelt de technisch directeur.

'Moet in financiële kader passen'

Daar snijdt Allach meteen een goed onderwerp aan. Hoe staat het ervoor met Büttner? 'Het is een proces dat al dagen loopt, we praten heen en weer en proberen eruit te komen. We hebben natuurlijk strenge financiële kaders waaraan we ons moeten houden, daar moet Büttner ook in passen. Het is geen geheim dat we hem graag laten terugkeren naar zijn oude club Vitesse.'

Büttner's zaakwaarnemer Bursac gaat ervanuit dat er vandaag of morgen een doorbraak is. Allach ziet dat nog wat anders. 'Dat kan een kwestie zijn van een paar uurtjes, maar het kan ook morgen, overmorgen of helemaal niet. We zijn wel goed met elkaar in gesprek en dat is het belangrijkst.'

'Niet veel mutaties meer'

Zijn er dan nog meer versterkingen in aankomst? 'Nee, dit is de enige positie waar we ons op richten. We hebben een goede selectie en ik ben geen voorstander van vele mutaties. Soms wordt je ertoe gedwongen, maar wij willen het graag met de jongens doen die hier op het veld staan.'