Kashia merkt kentering in spelersgroep Vitesse

ARNHEM - Guram Kashia is duidelijk: 'Shut up and do your job.' Geen gepraat meer, nu gewoon presteren. De aanvoerder is klaar met al het gepraat. Hij wil nu, met het team, op het veld laten zien dat Vitesse gewoon de top 5 kan halen.

Kashia ziet tot nu toe af op het trainingsveld in Spanje. Hoewel het veld top is en de sfeer goed, zijn de trainingen enorm pittig. Daarbij komt nog bij dat de Georgiër de zon liever niet ziet. 'Ik hou niet zo van de zon. Ik ben waarschijnlijk de eerste man die daar niet van houdt. Doe mij maar niet te warm en niet te koud. Als het 30 graden is, dan zweet ik alleen maar en kan ik niet echt meer goed nadenken.'

'Revanche'

Toch traint Kashia zich de longen uit het lijf in Spanje. Dat is ook nodig, want het seizoen loopt nog niet zoals gepland. Dat beaamt de verdediger. 'Het is nog niet goed. We hadden wel een goed seizoen gehad als we in bepaalde wedstrijden een aantal minuten minder speelden.' Maar dat is niet het geval. 'We moeten zorgen dat we nu revanche nemen.'

En dat leeft in de groep. 'Ik merk dat iedereen zijn best doet. Ik kan niet zeggen dat ook maar één iemand verzaakt. Je merkt dat we nu hongerig zijn naar meer. Allemaal. Ik merk dat spelers nu meer energie en wil hebben dan een paar weken geleden. Op de training wil iedereen zich laten zien, allemaal voelen ze dat ze een kans krijgen om te spelen. Dat zorgt voor een goede druk en dat is nodig want we kunnen er nog steeds een goed seizoen van maken.'

'Veel teamfouten'

Dat de Arnhemmers nu nog niet staan waar ze horen te staan heeft te maken met het feit dat het team nog weinig wedstrijden echt heeft kunnen 'killen'. Daarnaast ging regelmatig een hoop mis in de organisatie en was het soms ook wat ongelukkig. 'Ongelukkig zijn is een excuus. Maar bij Feyenoord bijvoorbeeld maken we ook persoonlijke fouten en we hebben toch ook wel veel teamfouten gemaakt. De organisatie is een groot aandachtspunt, want soms gaat het mis door kleine dingen.

Maar soms komt een goal, die punten kost, ook uit het niks vertelt Kashia. Wat kunnen wij nou doen tegen bijvoorbeeld een vrije trap van Mühren bij AZ? En het afstandsschot van Darri in GelreDome? Ja, ik ben het wel met je eens. Dan hadden we al moeten zorgen dat we ze daarvoor al kapot hadden gespeeld. De wedstrijden bij AZ en NEC moeten we gewoon uitspelen. Daar praten we over en trainen we veel op. Het mag niet vier a vijf keer zo misgaan in een seizoen.

'Vitesse moet stabiel worden'

De aanvoerder van Vitesse vraagt de fans en de buitenwereld ook nog wat tijd voor Vitesse. 'Je moet niet vergeten dat we dit jaar zijn begonnen met een nieuwe trainer. Peter Bosz had ook gewoon 2,5 jaar hè om zijn ideeën er in te stampen. Dat ging het eerste half jaar ook niet goed, toen waren veel spelers niet blij. Dat trainersproces heeft dus zijn tijd nodig. En kijk ook nog even naar andere clubs. Het is moeilijk om lang stabiel te blijven spelen. Je ziet dat alleen AZ 2 à 3 seizoenen stabiel kan zijn. Dus het is voor ons ook nodig dat wij nog meer stabiliteit krijgen: dezelfde coach en hetzelfde DNA in de club blijven houden.

Top vijf halen

En als die stabiliteit er dan dit seizoen al inkomt dan mikt Kashia toch nog op de top vijf. 'Iedereen wil elkaar namelijk helpen en met vier punten meer hadden we al op plek vijf a zes gestaan en praat iedereen anders. Niemand onthoud namelijk de fouten als je in de top staat. Maar met deze selectie hebben we kwaliteit, ervaring en talent. Dus vanaf nu is het wat mij betreft: 'shut up and do your job.' Geen gepraat meer, nu gewoon presteren.