'Ga niet de weg op als dat niet hoeft'

ARNHEM - Mensen die niet per se de weg op hoeven, kunnen dat ook beter niet doen. Dat zegt Rijkswaterstaat. Het kan glad worden op de wegen en dat kan leiden tot zeer gevaarlijke rij-omstandigheden.

Deze zaterdagmorgen zijn door de sneeuw en ijzel in Gelderland al ongelukken gebeurd.

Het KNMI gaf voor de nacht van vrijdag op zaterdag code oranje af voor het hele land. Er is grote kans op gladheid door sneeuw en/of ijzel die vanuit het westen over het land trekt.

Britta van Gendt van MeteoGroup over de gladheid:

Zaterdag overdag valt nog geruime tijd winterse neerslag in de vorm van lichte ijzel. In het oosten en zuidoosten van het land kan de gladheid tot in de avond aanhouden, in het westen zal het aan het einde van zaterdagochtend langzaam verdwijnen.

'Houd afstand en rijd langzaam'

Rijkswaterstaat geeft mensen die wél in de auto stappen het advies de weersverwachting en verkeersinformatie goed in de gaten te houden en de rijstijl aan te passen aan de omstandigheden. 'Dat betekent voldoende afstand houden en langzaam rijden.'

30 meetstations

De provincie Gelderland houdt de situatie via 30 meetstations in de gaten. Er wordt extra gelet op twee stalen bruggen, de Middachtenbrug bij Rheden en de Rhenensebrug tussen Rhenen en Kesteren.

Rob Broerse van de afdeling gladheidsbestrijding verwacht dat de hele nacht gestrooid zal worden, omdat het zal blijven regenen of sneeuwen.