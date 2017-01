Afzien in de modder en pittige hindernissen: survivalrun in opmars

Foto: OmroepGelderland

BELTRUM - Ploeteren door modder, door sloten en beekjes of over pittige hindernissen. Voor honderden deelnemers is het zondag afzien bij de 28ste survivalrun in het Achterhoekse Beltrum, waar de wieg van de survivalrunsport heeft gestaan.

De sport, waarbij hardlopend een parcours wordt afgelegd met natuurlijke en gebouwde hindernissen, is de afgelopen jaren steeds populairder geworden. Inmiddels telt de survivalrunbond ruim 14.000 leden. En de sport kan rekenen op steeds meer erkenning. In november vorig jaar werd de Survivalrun Bond Nederland geaccepteerd als aspirant-lid van de nationale sportkoepel NOC*NSF. NOC*NSF-bestuurslid Rinda den Besten komt een kijkje nemen bij de survivalrun in Beltrum, om te zien wat de sport inhoudt. Ze geeft ook het startschot voor de run van 22 kilometer voor wedstrijdlopers. Ook komt er een groot aantal recreatieve lopers in actie, dat kan kiezen voor een korter parcours dan de wedstrijdlopers. Maar dan nog blijft het een flinke inspanning, waar steeds meer deelnemers zich aan wagen. 'Aanpakken en doorbijten' 'Survivalrun groeit nog steeds fors.', zei oud-judoka Mark Huizinga, voorzitter van de Survivalrun Bond Nederland, eerder. 'Als sport en als bond horen we thuis bij NOC*NSF, naast de andere gevestigde sporten. No-nonsense, aanpakken en doorbijten, deze sport past bij Nederland.'