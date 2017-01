Cees van der Knaap stopt als burgemeester van Ede

EDE - Cees van der Knaap stopt als burgemeester van de gemeente Ede. Dat maakte hij aan het einde van deze vrijdagmiddag bekend, tijdens de Nieuwjaarsreceptie. Hij dient zijn ambtstermijn niet uit.

Van der Knaap vroeg vrijdag aan koning Willem-Alexander om hem zijn ontslag te verlenen. Dat liep, zoals gebruikelijk, via Commissaris van de Koning Clemens Cornielje. Per september dit jaar hangt hij zijn ambtsketen aan de wilgen. De CDA'er was sinds 2008 burgemeester van Ede.

'Genieten van iets anders'

Als reden voor zijn vertrek, geeft Van der Knaap zijn leeftijd: hij is nu bijna 66 jaar oud, heeft er een werkzaam leven van ruim 50 jaar op zitten en wil graag ruimte maken voor verjonging in het Edese bestuur. Daarnaast kan hij nu 'gaan genieten van een andere invulling van zijn leven'.

In 2014 werd hij nog benoemd voor een tweede termijn van zes jaar. Die maakt hij dus niet af.

Nieuwe burgemeester kan zich inwerken

De reden dat Van der Knaap het nieuws van zijn aftreden nu bekendmaakt, is omdat dit dan voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 valt. Zo kan de gemeenteraad tijding op zoek naar een nieuwe burgemeester, die zich dan kan inwerken en de gemeente kan leren kennen voordat een nieuwe gemeenteraad en college zich aandienen.

Ede was voor Van der Knaap bij zijn aantreden in 2008 niet geheel vreemd. Hij werd geboren en groeide op in het dorp Bennekom, dat onderdeel is van de gemeente Ede. Bovendien was hij tijdens zijn diensttijd enige tijd gelegerd op een kazerne in Ede.

'Deze was zoals het moet zijn'

In zijn speech ging Van der Knaap terug naar vorig jaar, toen hij met een grote steen in zijn hand op het podium stond. Die steen werd naar de politieauto gegooid waar hij in zat. Hij reed toen mee met agenten tijdens hun werk in Nieuwjaarsnacht.

'Mijn verhaal vorig jaar stond onder meer in het teken van de rumoerige jaarwisseling in de wijk Veldhuizen. Vernielingen, relletjes. Het was zeer onplezierig en onrustig.' Hij is blij dat deze jaarwisseling heel anders was. 'Het was er één zoals het moet zijn.'

De steen waarmee Cees van der Knaap voorpagina nieuws werd. Foto: Omroep Gelderland

Compliment voor inzet, ergeren aan negativiteit

'De wijk Veldhuizen en haar inwoners verdienen een compliment', vervolgde Van der Knaap zijn speech. Hij heeft veel waardering voor de inzet door verschillende organisaties en de buurtvaders die in Veldhuizen en Ede-Zuid 'uren lang in mist en kou rondliepen om een oogje in het zeil te houden'. Er klonk applaus vanuit de zaal.

Over de negatieve aandacht voor de wijk Veldhuizen zei hij: 'De negatieve sfeer leidde in de gemeenteraad van Ede een aantal keren tot de stelling dat Ede in Nederland een slecht imago heeft. Daaraan heb ik mij geërgerd.'

De wijk Veldhuizen loopt als een rode draad door Van der Knaap's burgemeesterschap. Probleemjeugd, straatverboden, vernielingen en autobranden - het waren zaken waar de burgervader niet altijd grip op kreeg. In het afgelopen jaar werd Veldhuizen geregeld landelijk nieuws, toen de ene na de andere auto in vlammen opging en een verslaggeefster van PowNews met stenen werd bekogeld.

Regie kwijt?

Toen de Marokkaanse consul ging praten met het gemeentebestuur, Marokkaanse groepen in Ede en met het bestuur van de Marokkaanse moskee, ontstond het beeld dat Van der Knaap de regie kwijt was. Maar de gesprekken zouden een eigen initiatief zijn geweest van de consul, dat de burgemeester omarmde. Diverse Kamerleden vonden de bemoeienis van de Marokkaanse hoogwaardigheidsbekleder maar niets.

Onrust met Marokkaans-Nederlandse jeugd speelde al bij het aantreden van Van der Knaap. Het was reden om een samenscholingsverbod in te stellen, iets wat toen ook landelijk nieuws werd. Die aanpak werkte enige tijd, hoewel in 2011 een samenscholingsverbod van kracht werd in de wijk Rietkampen en het probleem zich leek te verplaatsen.

'Ben er helemaal klaar mee'

Enige jaren later kwam sluimerende onrust in Veldhuizen wederom tot een uitbarsting, met autobranden en vernielingen. Dat leidde in 2016 tot samenscholingsverboden en een noodbevel. Ook werden burgerwachten ingezet, een initiatief dat vanuit de wijk kwam.

Van der Knaap reageerde: 'De macht ligt niet op straat, maar bij de gemeente en de politie. Ik ben er helemaal klaar mee.' Er kwam meer politie op straat en het samenscholingsverbod werd uitgebreid.

Persoonlijke aanval rond azc's

Ook in de azc-discussie stond de burgemeester volop in de schijnwerpers. Er was grote weerstand tegen de opvang van asielzoekers op enkele campings in het buitengebied van de gemeente; uiteindelijk ging geen van de opties voor een opvanglocatie door. Van der Knaap werd persoonlijk aangevallen in die discussie. Betogers hingen een bord met de tekst 'Van de Knaap wil dood' op.

Het was niet altijd rustig in de gemeente Ede

De gemeenteraad was boos op hem, omdat hij bewoners in Otterlo niet informeerde over het plan om een azc voor 600 mensen neer te zetten. De kogel was al door de kerk, maar de lokale bevolking wist van niets. Het plan ging uiteindelijk alsnog van de baan. Van der Knaap was het met de kritiek niet eens.

Sigaartje roken

Op een heel andere manier kwam de Bennekommer in het nieuws, nog voordat hij goed en wel was aangetreden. Dat was vanwege zijn 'eigen rookkamer' op het gemeentehuis. Van der Knaap rookte altijd sigaren. Of hij die hobby nog steeds heeft, is onbekend.

Onrust om mosterdgas

Grote consternatie was er in 2013, toen gevaarlijke stoffen werden aangetroffen in een garagebox van een overleden scheikundeleraar. Het bleek om mosterdgas te gaan. Woningen werden ontruimd en Van der Knaap gaf een persconferentie om de situatie toe te lichten. Niemand raakte bij het incident gewond, maar de gemeente was in rep en roer. Alle specialisten en veiligheidsprotocollen werden in werking gesteld.

Een van Van der Knaaps laatste publieke wapenfeiten in 2016 was het uitdelen van vuurwerkbrillen op een basisschool in Otterlo, enkele weken voor Oud en Nieuw.