Het is Driekoningen, dus de kerstboom mag de deur uit

ARNHEM - Driekoningen, voor veel mensen het startschot om de kerstspullen op te ruimen. Wat is Driekoningen ook alweer? Het heeft een christelijke oorsprong, maar veel mensen hebben geen idee meer waar dit feest vandaan komt. Toch tuigen we massaal de kerstboom af op de zesde januari.

Driekoningen valt op altijd op 6 januari en is een van oorsprong protestants en katholiek feest. Het luidt het einde in van de kersttijd. Maar de traditie is tanende, ook onder gelovigen. Met het feest wordt het bezoek van de drie wijzen aan baby Jezus in Bethlehem gevierd.

Maar voor de meesten is het: die boom aftuigen en de versiering naar zolder.

Je kunt 'm kortwieken, maar een snellere manier is: de fik erin!

In de tuin zetten en dus hergebruiken of... inzamelen en een centje verdienen?

Wie waren die drie koningen?

Eigenlijk is Driekoningen een volkse benaming. Het wijkt af van wat er in het evangelie volgens Matheus staat. Daar is geen sprake van koningen maar van wijzen. Er wordt ook geen aantal genoemd. Pas in de negende eeuw krijgen de drie 'koningen' een naam: Caspar, Melchior en Balthazar.

Caspar, Melchior en Balthasar staan volgens een legende symbool voor de niet-Joden aan wie de Messias wordt geopenbaard. De drie wijzen zouden ieder een werelddeel vertegenwoordigen. Balthasar kwam uit Azië, Melchior uit Europa en Caspar uit Afrika.

Langs de deuren voor snoep

Rond het feest van Driekoningen bestaan van oudsher vele volkse gebruiken. Zo gaan kinderen verkleed als Caspar, Melchior of Balthazar van huis tot huis en zingen driekoningenliederen. Als dank hiervoor krijgen ze wat zakgeld of snoep, net als met Sint-Maarten.