Kadioglu en twee andere NEC'ers geveld door griep

MARBELLA - Een letterlijk smetje op het trainingskampo van NEC in Marbella. Drie spelers zijn geveld door griep.

Ferdi Kadioglu, Jordan Larsson en Fabian Gmeiner trainden daarom vrijdagochtend niet mee. Kadioglu liet weten dat hij een beetje verhoging heeft. Andere spelers zijn vooralsnog niet aangestoken.

Eerder deze week was Robin Buwalda (foto boven) al flink ziek geweest, maar de verdediger werkte vandaag voor het eerst weer een individuele training af op het veld. Ali Messaoud trainde weer mee in de groep nadat hij wegens lichte knieklachten twee dagen individueel trainde. De middagtraining is geschrapt. Er trainen alleen een paar spelers individueel. NEC oefent zaterdag tegen PEC Zwolle.