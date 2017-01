Mogelijk geld voor woonbootbewoners; minister Schultz inspecteert schade bij woonboten

NIJMEGEN - Minister Schultz (Infrastructuur) neemt de schade op, na de aanvaring met de stuw bij Grave vorige week. Ze bezoekt de stuw zelf en ging langs bij woonbootbewoners in Nijmegen, die hun woning uit moesten na het ongeluk. Wellicht wordt voor de gedupeerden een speciaal schadefonds aangesproken.

Door de botsing is het waterpeil op bepaalde plekken in de Waal gezakt, en dat heeft effect op mensen die op een woonboot leven. Ze moesten hun woning verlaten en kunnen pas weer terug als het peil gestegen is. Sommigen wonen er overdag alweer, om de boel op orde te krijgen. Het peil stijgt langzaam, waardoor dit nu kan.

Geld vrij voor gedupeerden, minister stapt aan boord

Bij de boten aan de Oostkanaaldijk in Nijmegen was de verwachting dat ze wekenlang hun boot niet op zouden kunnen, omdat ze scheef liggen door het lage waterpeil. Minister Schultz ging langs. Ze doet een ronde door Gelderland, Brabant en Limburg, samen met Rijkswaterstaat.

Enkele woonboten zijn onbewoonbaar verklaard; ze zijn niet meer te herstellen. Voor degenen met schade wordt wellicht geld uit een speciaal schadefonds vrijgemaakt, zei de minister.

Bij een bootbewoner aan de Oostkanaaldijk ging Schultz tijdens haar bezoek naar binnen. Ze was verbaasd over de (media)aandacht voor haar bezoek. 'Jullie gaan toch niet allemaal mee naar binnen?', vroeg ze.

Veel aandacht voor de komst van Schultz

Zelf graag meedenken

Na haar bezoek aan de woonboot zei Schultz dat de overheid de situatie aan het inventariseren is en dat wordt gezocht naar tijdelijke oplossingen om de dijken stevig te houden als het water weer gestegen is naar het normale peil. Ze wilde zelf graag poolshoogte nemen op de getroffen plekken en meedenken voor een oplossing.

Een schipper ramde vorige week donderdag de stuw bij Grave, die hierdoor zwaar beschadigd raakte. Omdat dit niet op tijd hersteld kon worden, zakte het waterpeil in de Waal.