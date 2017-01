Jacques Herb mist zijn kapper en verhuist naar Epse

ARNHEM - Jacques miste Gelderland zo dat ie weer terug is in Epse. 'Ik woonde in Wierden, maar ik miste vrienden, lekker de bossen in met mijn hond DJ en zeker ook mijn eigen kapper Eric in Twello”, vertelde Jacques deze week op Radio Gelderland. Zijn nieuwe single is de eerste nummer 1 in 'Alle 13 goed!' in het radioprogramma Gelderland Muziekland.

Gelderland Muziekland , Alle 13 goed! Iedere vrijdagmiddag kijkt presentator Eric van den Berg terug op de week met een gezellige hitparade Jacques Herb verdient met zijn liefde voor Gelderland en zijn prima nieuwe single de nummer 1-positie!. 1 Maar nu... – Jacques Herb 2 Pensionado's – Schaam i-j ow niet Deze week zonden we op TV Gelderland het concert van De Pensionado's uit. Er kwamen vee reacties op het laatste optreden van Bennie Jolink. Luisteraar Jan Houterman vestigde de aandacht op de gave schoenen van Ben! 3. Frans Duijts – Het is mooi geweest Frans was 13 jaar getrouwd deze week, gefeliciteerd Frans en Marloes! https://www.youtube.com/watch?v=Ff9Tn3yAEbA de rest van de eerste Alles 13 goed lijst : 4 Tessa Boomkamp – Mijn Boerderij 5 Rox van Driel – Het zijn de kleine dingen 6 Belinda Kinnaer – Missen 7 José Sep – Adios Amor 8 Bowe – Feel the Fire 9 Sam Knoop – 7 Sloten 10 Elles Springs – Walk Away 11 Collin Hoeve – Wanneer ben je dan een held 12 Joey Hartkamp – Kleine lieve lach 13 Paul de Leeuw – Leef je mooiste leven