Ook Yeini kan vertrekken bij Vitesse

ORIHUELA - De Israëlische middenvelder Sheran Yeini kan ook vertrekken bij Vitesse. Hij staat in de belangstelling van Maccabi Tel Aviv, die hem graag wil overnemen.

'Ik ben vanuit Israël gebeld vandaag, vertelt technisch directeur Mohammed Allach. 'Maar ik moet me eerst goed laten inlichten over wat ze willen.'

Yeini zou in principe de vervanger kunnen zijn van Marvelous Nakamba de aankomende maand, aangezien de Zimbabwaan meedoet aan de Africa Cup.

Of Yeini dus gaat spelen is niet zeker, aangezien zijn oude club hem graag wil hebben. De Israeliër is namelijk enorm populair bij Maccabi.