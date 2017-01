Ellie Frank, het vergeten Joodse meisje uit de Betuwe

LIENDEN - Ruim zestig jaar lang was Ellie het vergeten Joodse meisje uit de Betuwe, maar sinds 2010 staat er in Lienden, voor basisschool de Sterappel, een monument voor haar. Het verhaal van Ellie Frank is minstens zo huiveringwekkend als dat van haar naamgenoot, Anne Frank. Want ook het leven van dit pas vier jaar oude meisje, eindigde in een Duits vernietigingskamp.

Het gezin Frank woont in het Betuwse dorpje Lienden en bestaat uit Hartog Frank, zijn vrouw en hun aangenomen dochter Liesje. Op 19 december 1937 wordt Ellie geboren. Ellie is een mooi kind met een lief karakter. Haar uiterlijk valt op door een ietwat getinte huid en donkere bruine ogen. Hartog Frank en zijn vrouw runnen een manufacturenzaak in de Dorpsstraat die veel van hun tijd in beslag neemt. Daarom wordt Ellie een groot deel van de dag verzorgd door het dienstmeisje Judith Van de Berg. Tussen Ellie en Judith groeit een hechte band.

In het voorjaar van 1942 krijgt Hartog Frank het bevel zijn manufacturenwinkel te sluiten. Hij en zijn vrouw worden werkloos. In augustus van dat jaar krijgt burgemeester Kamp van het arbeidsbureau in Tiel het verzoek om alle namen van de joden in zijn gemeente door te geven. Dat doet hij.

Deze onheilspellende berichten betekenen voor Hartog Frank maar één ding: onderduiken. In de voorgaande maanden hebben zijn vrouw en hij gesprekken gehad over onderduiken, waarbij steeds de grote zorgen over Ellie aan de orde kwamen. Ellie zal op haar jonge leeftijd de beperkte leefruimte absoluut niet aankunnen. Bovendien heeft het echtpaar de gedachte dat de Duitsers een meisje van vier wel met rust zullen laten. Zij komen tot het dramatische besluit: onderduiken, maar zonder Ellie.

