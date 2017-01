Materiaalman Dave Kelders vertegenwoordigt Nijmegen binnen NEC

MARBELLA - Binnen het internationale gezelschap dat NEC is, vertegenwoordigt materiaalverzorger Dave Kelders Nijmegen.

"Ja precies", lacht hij. "Het woord vreemdelingenlegioen klopt, als je ziet dat het heel veel nationaliteiten zijn. Maar ze kunnen allemaal goed met elkaar overweg en het is gewoon een eenheid."

"Ik doe dit nu voor het vierde seizoen. Een kleine zes-en-een-halve jaar geleden ben ik begonnen met het assisteren van Wim Rip bij de video-analyses. Er moet flink wat gebeuren. Alles moet steeds gewassen worden en ingepakt. Je moet verantwoordelijk nemen, anders ben je niet geschikt als materiaalman. Voor de spelers moet je er zijn. Als het materiaal goed is, dan is het in de wedstrijd ook altijd beter. En dollen? Ja, dat blijft altijd hetzelfde. Het blijven voetballers."

Ook trainer Peter Hyballa heeft veel waardering voor Dave Kelders. "Ja, hij is echt een fenomeen. Een legende. Dave is een super materiaalman. Hij werkt keihard. Maar hij moet een beetje het gewicht in de gaten houden. Misschien moet hij maar meedoen aan de conditietraining."