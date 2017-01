'Büttner tekent vandaag of morgen bij Vitesse'

ARNHEM - Het lijkt een kwestie van uren voordat Alexander Büttner terugkeert naar zijn oude club Vitesse. Volgens de zaakwaarnemer van de linksback wordt het contract vandaag of morgen getekend.

Büttner verbindt zich vermoedelijk voor 2,5 jaar aan Vitesse. De Doetinchemmer speelde tussen 2008 tot 2012 al voor de Arnhemmers. Hij was razend populair bij de fans en werd in 2012 gekozen tot speler van het jaar. Büttner liet onlangs zijn contract ontbinden bij Dinamo Moskou in Rusland.

Vanochtend werd bekend dat de Arnhemmers afscheid hebben genomen van de Japanner Kōsuke Ota. Dat maakte de weg vrij voor de komst van Büttner.

