(VIDEO) Politie bestormt podium tijdens feest en krijgt staande ovatie

AALTEN - De politie krijgt eigenlijk altijd wel veel kritiek, maar de laatste maanden lijkt het steeds meer te worden. Etnisch profileren, nekklemmen, noem maar op. Maar in Aalten heeft men nog altijd veel respect voor agenten.

Dat blijkt wel uit een video van evenementencentrum De Hofnar. Daarin bestormden twee agenten namelijk het podium om lampjes uit te delen en vrolijk mee te dansen tijdens het nieuwjaarsfeest 'Big Bang Sylvester'. De actie haalde zelfs het populaire videoplatform Dumpert.

Lof voor respectvolle Achterhoek

In de reacties wordt vooral de 'Achterhoekse mentaliteit' geloofd, met betrekking tot respect voor de politie. 'De Achterhoek is ook een van de gezelligste en mooiste plekken van 't land en de politie is in de Achterhoek ook je grootste vriend', schrijft een kijker van de video op Dumpert.

'Je ziet al jaren dat er tijdens oud en nieuw politie en hulpdiensten worden uitgescholden of bekogeld, maar in de Achterhoek is het altijd gebroederlijk en is men aardig tegen de mensen die de veiligheid bewaken die nacht. Mag het westen wel eens een voorbeeld aan nemen!'