Kacheltje voor baby Tess tegen de kou in Ede

Foto: Dave van Harselaar

EDE - 1300 huishoudens in Ede zitten vanaf donderdagavond in kou door problemen met de stadsverwarming. Voor de familie Van Harselaar is dat een extra probleem, zij hebben een baby van drie weken oud.

Tess was ingepakt met een dikke jas, een muts en een deken. Warmtebedrijf Ede las het bericht op deze site, traceerde het gezin en bracht een kacheltje voor Tess. Foto: Dave van Harselaar Vader en moeder hebben haar vrijdagochtend ook nog een tijdje meegenomen naar de ouders van de moeder in Ederveen. Zo konden ze weer wat op temperatuur komen, om vervolgens toch weer naar hun koude huis terug te keren. In huize Van Harselaar was het vrijdagmorgen vroeg nog 16 graden, maar die temperatuur daalde naar 11,5 graden. De ouders vreesden dat die kou gevaarlijk is voor Tess. Zie ook: Bibberen in Ede; enkele duizenden inwoners zitten zonder verwarming