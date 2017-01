Taxi naar supermarkt voor inwoners Lent

NIJMEGEN - Inwoners van Lent moeten ver weg boodschappen doen nu de plaatselijke Jan Linders is uitgebrand. Om hen tegemoet te komen, rijdt er vanaf vandaag wekelijks een pendelbus naar de vestiging in Wijchen.

Op oudejaarsavond ging de supermarkt aan de Frankrijkstraat in vlammen op. Het duurt nog maanden voordat de winkel weer open kan. Tot die tijd wordt gekeken of ergens anders in Lent een tijdelijke vestiging van Jan Linders kan komen. De supermarkt hoopt daar volgende week meer duidelijkheid over te kunnen geven.

Acht appartementen onbewoonbaar

Vanwege de schade door de brand zijn nog eens vier appartementen onbewoonbaar verklaard. Het is onveilig om de woningen binnen te gaan. Eerder was al duidelijk dat de bewoners van vier andere appartementen boven de uitgebrande supermarkt voorlopig niet kunnen terugkeren. De woningen moeten worden gestut.

Woningbouwvereniging Portaal, de eigenaar van het appartementencomplex, kan dan ook niet zeggen hoe groot de schade precies is. Pas als onderzoekers de appartementen in mogen, kunnen ze dat bekijken. De bewoners van drie appartementen zijn vanaf vandaag ondergebracht in recreatiepark De Groene Heuvels in Ewijk.