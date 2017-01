Bibberen in Ede; enkele duizenden inwoners zitten zonder verwarming

Foto: ANP

EDE - 1300 huishoudens in Ede al hebben sinds donderdagavond géén stadsverwarming. Dat bevestigt energiemaatschappij Nuon. Mensen melden dat de thermostaat zakt, zo bericht een inwoner dat het nu 16 graden is in zijn huis. Een andere inwoner meldt op Twitter 'Koudste dag van deze winter en ja hoor, de stadsverwarming ligt er uit #dikketrui'.

Bij deze meneer stond de thermostaat op 11,8 graden. Het probleem doet zich voor in de wijken Kernhem en Veldhuizen. Zwembad De Peppel zit dicht. Het water was weggelekt door een mechanisch probleem. Nu het water weer aangevuld kan worden, zal dit straks weer worden verwarmd. Er wordt met man en macht gewerkt aan dit probleem om het zo snel mogelijk op te lossen, zegt Nuon. Volgens Warmtebedrijf Ede zijn de problemen voor 12.30 uur voorbij.