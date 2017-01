Man dood na val van steiger in Arnhem

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Een man is in de nacht van donderdag op vrijdag om het leven gekomen na een val van een steiger op het Gildemeestersplein bij winkelcentrum Presikhaaf in Arnhem.

Getuigen zagen dat de man het bouwterrein opliep en de steiger opklom. Ze waarschuwden de politie. Toen agenten ter plaatse kwamen, zagen ze de man van de steiger afvallen. Hij is vergeefs gereanimeerd en ter plekke aan zijn verwondingen bezweken. De identiteit van de man is nog niet bekend. De politie doet onderzoek naar wat er precies gebeurd is.