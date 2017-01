Man schrikt zich rot; bedrijfsbusje in brand tijdens het rijden

ANGERLO - Een bestuurder is woensdagavond in Angerlo met de schrik vrijgekomen na een hevige brand in zijn bedrijfsbusje. Het busje, geladen met verfblikken, vatte onder het rijden vlam.

Het gebeurde om 21.00 uur op de Broekzijdestraat. Een moment eerder ontdekte de bestuurder rook in zijn cabine, waarop de man zijn bestelbus direct in de berm heeft gestuurd. Even later sloegen de vlammen uit het voertuig, dat niet meer te redden bleek.



Het vuur werd versterkt doordat het busje geladen was met verfblikken. Volgens de politie had het incident daardoor heel anders kunnen aflopen. De oorzaak is nog altijd onbekend.