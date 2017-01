Autobrand razendsnel geblust door alerte agenten

Foto: Roland Heitink

EDE - Oplettende agenten hebben in de nacht van donderdag op vrijdag in Ede voorkomen dat een auto helemaal in vlammen op ging.

Het voertuig stond geparkeerd bij camping Bospark, aan de Zonneoordlaan. Bij het voorwiel van de auto was iets brandbaars gelegd, maar agenten konden het vuur snel doven met een brandblusser. De auto is afgevoerd door een bergingsbedrijf. De politie doet verder onderzoek naar de oorzaak van de brand.