Op deze natuurijsbanen kun je vandaag schaatsen (met video)

Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - De vrijwilligers bij natuurijsbanen in Doetinchem en Arnhem zijn de hele nacht in touw geweest om de banen te prepareren. Met succes: vandaag kan er geschaatst worden in Gelderland.

In Doetinchem kan dat vanmiddag vanaf 12.30 uur bij de ijsbaan aan de Sportweg, meldt de ijsvereniging op Facebook. In Arnhem kunnen de ijzers sinds vanochtend ondergebonden worden bij Schuytgraaf en 't Cranevelt. Omroep Gelderland-verslaggever Janko van Sloten nam op de baan in Schuytgraaf de proef op de som: Bij Schuytgraaf is er de hele nacht rondjes gereden met een tractor met giertank. 'De laatste collega stopte om 06.00 uur', vertelt ijsmeester Bob Werkhoven. Zelf ging hij rond 03.00 uur naar bed. De ijsmeester zelf krijgt niet zo snel de schaatskriebels. 'Ik ben geen sportman, ik ben meer van het onderhoud. Maar ik vind het altijd leuk om naar te kijken.' Bij andere ijsbanen in de regio lijkt het vandaag niet meer te gaan lukken. Randmeren Verslaggever Maaike de Glee ging kijken bij de Randmeren, ter hoogte van Noordeinde. Het was er prachtig, maar of het ijs het hield... Vanochtend vroeg meldden verslaggevers Maaike de Glee op de Noord-Veluwe en Niels Kater bij ijsbaan Schuytgraaf zich op Radio Gelderland: