'Blunder Rijkswaterstaat na botsing stuw Grave'

GRAVE - Na de aanvaring van de stuw bij Grave werd de sluis bij Heumen veel te laat gesloten. De schade is daardoor onnodig groot. Dat schrijft de Volkskrant.

De fout had tot gevolg dat het waterpeil zo daalde dat de scheepvaart op het Maas-Waalkanaal momenteel onmogelijk is.

Een woordvoerder van Rijkswaterstaat geeft in de krant toe dat er iets fout is gegaan. Door de sluis bij Heumen op tijd te sluiten, zou het waterpeil in het kanaal op niveau zijn gebleven.

Inmiddels heeft Rijkswaterstaat een derde noodpomp bij de sluis bij Heumen in gebruik genomen. Die moet ervoor zorgen dat het waterpeil in het Maas-Waalkanaal weer op normaal niveau komt.

