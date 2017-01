Net geen -10 in Gelderland

EIBERGEN - De temperatuur heeft afgelopen nacht in Gelderland tot nu toe niet de -10 aangetikt. Buiten onze provincie werd het wel zo koud, rond vliegveld Twente.

In Gelderland werd voor zover bekend de koudste temperatuur gemeten in Hupsel, bij Eibergen. Daar was het rond 06.30 uur -9 graden.

Vandaag blijft de temperatuur de hele dag onder het vriespunt. Vannacht gaat het regenen en sneeuwen en daardoor wordt het morgenochtend op grote schaal glad.

