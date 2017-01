Trucker Van den Brink mag door in Dakar-rally

Foto: ANP

TUPIZA - Het was afzien voor de Harskamper rallyrijder Martin van den Brink in de Dakar-rally. Na de malheur in de derde etappe ging het ook voor de start van de vierde etappe niet vanzelf.

De Harskamper en zijn co-piloten Marcel Blankestijn en Daniel Kozlovský verschenen maar net op tijd aan de start van de vierde rit omdat het team met pech kwam te staan. Van den Brink mocht uiteindelijk wel starten maar begon op ruime achterstand. Uiteindelijk kwam de trucker in de 14e tijd over de finish. De achterstand op winnaar De Rooy was 42 minuten en 22 seconden. Het algemeen klassement kan Van den Brink ondanks zijn zege in de tweede etappe vergeten: zijn equipe staat 41e met een achterstand van 17 uur, 48 minuten en 10 seconden.